Året lider mot sitt slut, vilket innebär att årets bästa spel ska uppmärksammas i Game Awards, som vanligt ledd av Geoff Keighley. Nu vet vi vilka spel som har nominerats i de olika kategorierna, och spelen med flest nomineringar listas på Twitter av Keighley själv.

Där ser vi att listan toppas av nysläppta God of War Ragnarök, med tio nomineringar. En bit bakom hittar vi sedan Elden Ring och Horizon: Forbidden West, med sju nomineringar vardera. Inte helt oväntat konkurrerar alla tre i Game of the Year-kategorin, där de får sällskap av A Plague Tale Requiem, Stray och Xenoblade Chronicles 3. Stray är för övrigt spelet med fjärde flest nomineringar, med sex stycken, inklusive bästa indiespel och bästa actionäventyr.

The Game Awards går av stapeln 8 december, och vänta er en hel del nya trailers och kanske även en och annan utannonsering. Man kan rösta på de nominerade spelen här.