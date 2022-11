MOBA-spelet Honor of Kings räknas som det mobilspel som dragit in mest pengar i världen (uppskattningsvis 140 miljarder kronor), och sedan förra året vet vi att kinesiska Timi Studio Group jobbar på en spinoff vid namn Honor of Kings World, som ser ut att släppas till konsoler och möjligen även pc. Nu har vi fått en ny, färgsprakande gameplay-trailer.

Det utspelar sig i en värld som blandar fantasy med skjutvapen och jetpacks. Spelmotorn som används är Unreal Engine 5, och även om denna gameplay-video inte riktigt lever upp till vad de visade förra året, ser det fortfarande riktigt snyggt ut.

Vi vet som sagt inte riktigt vad vi kommer att lira Honor of Kings World på, eftersom det bara beskrivs som "multiplattform". Det har dock bekräftats att spelet kommer att ha både engelska röster och undertexter. De har ännu inte delat med sig av något släppdatum.