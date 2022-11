7 390 kronor - det kan bli prislappen på Playstation VR2 i Sverige.

Officiellt finns ännu inget svenskt (rikt)pris, men både Webhallen och Elgiganten har satt just 7 390 kronor som pris i sina butiker för VR-headsetet. Med Horizon: Call of the Mountain inkluderat landar prislappen på 7 890 kronor.

Webhallen understryker att priset är preliminärt och kan komma att både höjas och sänkas innan PSVR2 släpps den 22 februari.

I Europa är riktpriset för PSVR2 600 euro för headset och tillbehör, och 650 euro med spelet.

Priserna är alltså inte officiella. Vi har kontaktat svenska Playstation för en kommentar, nyheten uppdateras när vi får svar.