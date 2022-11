Först skulle vi överleva den röda planeten i Surviving Mars, sedan i apokalypsens sviter i Surviving the Aftermath och nu havsbotten i Surviving the Abyss. Denna gång är det Rocket Flair Studios som står för utvecklingen, men det är fortfarande Paradox som agerar utgivare.

Spelet utannonserades i går med trailern ovan och löftet om ett släpp i early access på Steam den 17 januari. Spelet utspelar sig 1979, mitt under kalla kriget. Den koloni vi är tänkta att bygga under havsytan har som syfte att forska kring hur man kan använda genetik som ett vapen, bland annat via kloning av människor.

För att göra det måste besättningen utfodras, resurser hittas och mörker lysas upp, men det verkar som att det finns arga varelser i djupen som gärna sätter käppar i hjulen.