Glada nyheter för den som är sugen på asymmetrisk multiplayer under helgen – Evil Dead: The Game är gratis på Epic Games Store under den kommande veckan. Spelet släpptes för runt ett halvår sedan, så det är ett välkommet inslag i den ständiga gratiskavalkaden.

Spelet baseras givetvis på skräckserien med samma namn, och Bruce Campbell har repriserat sin roll som Ash Williams. Spelmekaniskt påminner det om spel som Dead by Daylight och Friday the 13th, med en spelare som axlar rollen som demon medan resten agerar olika typer av överlevare. Föredrar man att lira ensam så går spelet även att lira i singleplayer.

Det andra gratisspelet är Dark Deity, som är ett strategispel med retrografik och turordningsbaserade strider. Spelet har massor av olika karaktärsklasser såväl som vapen och andra typer av utrustning, och det gäller att hålla sina favoritkrigare vid liv, eftersom de försvinner för alltid om de stupar.

Avslutningsvis skänks även lite kosmetiskt krimskrams bort till gratisspelet Rumbleverse.