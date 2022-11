Djurrättsorganisationen PETA vill att Sony Santa Monica ska värna om djuren i God of War Rangarök. Enligt TheGamer har djurrättsorganisationen frågat utvecklarna om de kan lägga in ett ”PETA mode” för de djurälskande Kratos-spelarna. Kratos slår nämligen ihjäl rätt många olika djur i spelet under resans gång, men de flesta handlar om mytologiska djur som inte existerar i verkligheten. Enligt twitter verkar det dock vara en specifik varg som PETA värnar om.

Det verkar finnas en del spelare i PETA-kretsar då det ibland kommer protester och åsikter från organisationen om just spel. De skapade ju bland annat debatt om Mario och tvättbjörnsdräkten (Tanooki) som riktade kritik mot Nintendo och pälsindustrin.