Förra veckan släpptes fjärde delen av Dark Pictures-antologin. Efter Man of Medan, Little Hope och House of Ashes fick vi The Devil in Me. Bra skräck, tycker vi, även om den går direkt till dvd.

Sin vana trogen gömmer sig en teaser för nästa spel i slutet av The Devil in Me, och en spoilervarning är på sin plats om du själv vill upptäcka filmklippet. Titeln har vi hört förut.