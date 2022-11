Svenska Embracer äger Gearbox, som i sin tur numer äger den omtyckta spelserien Risk of Rain. Det är i Embracers kvartalsrapport som de skriver följande:

Risk of Rain, ett kritikerrosat och kommersiellt framgångsrikt spelvarumärke förvärvades av Gearbox Entertainment Company av Hopoo Games. Risk of Rain ingår numera i Gearbox portfölj som inkluderar framgångar som Borderlands, Brothers

in Arms, Homeworld och mer.

Gearbox agerade utgivare åt det andra spelet i serien, men utvecklingen är det Hopoo Games som stått för. Hopoo Games förblir dock självständiga och har inte blivit uppköpta. I ett meddelande på Twitter skriver Gearbox att de kommer att ta väl hand om Risk of Rain och just nu jobbar hårt med att få ut DLC:t Survivors of the Void på konsoler.

Utöver det säger de sig se fram emot att berätta mer om ett passionsprojekt de just nu jobbar på tillsammans med just Hopoo Games – något de säger är "ett sant kärleksbrev till communityn". Baserat på ett inlägg på Discord verkar det dock inte som att Hopoo Games kommer att jobba på några framtida Risk of Rain-titlar.