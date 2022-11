Den 14 december får Geralt & Co ett ansiktslyft i och med släppet av current gen-versionen av The Witcher 3. Än har vi inte fått se hur snyggt spelet blir med denna uppdatering, men det blir det ändring på i kväll. Klockan 18.00 bjuder CD Projekt Red in till stream för att visa vad de sysslat med. Ni ser streamen på Twitch via spelaren ovan.

Det är även tänkt att vi ska få en titt på det nya innehåll som de lagt till, varav åtminstone en del ska vara inspirerat av The Witcher-serien på Netflix. Uppdateringen till denna nya version är gratis för alla som äger spelet, och de kommer även att släppa ett paket vid namn The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition som inkluderar allt gratis DLC såväl som expansionerna Hearts of Stone och Blood and Wine.

Den nya versionen ska bland annat få stöd för ray tracing-effekter, ha kortare laddningstider på konsol och komma med en rad olika moddar förinstallerade.