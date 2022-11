Prissäsongen är officiellt igång i och med gårdagens Golden Joystick, som baserat på miljontals röster utnämnt årets bästa spel i olika kategorier, trots att det är en ordentlig bit kvar av året. Den högsta utmärkelsen att kamma hem hette Ultimate Game of the Year, och den titel kammade Elden Ring hem. Det slog därmed nominerade som God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Return to Monkey Island, Teardown, Call of Duty Modern Warfare 2 med flera.

Elden Ring fick även pris för Best Visual Design, Critics' Choice Award och Best Multiplayer Game, medan Fromsoftware vann Studio of the Year. Lite förvånande knep Stray priset för Playstation Game of the Year, medan God of War Ragnarök inte ens var nominerat i kategorin. Bästa spel till pc, Xbox och Switch blev Return to Monkey Island, Grounded och Pokemon Legends Arceus. På hårdvarufronten utnämndes Steam Deck till Best Gaming Hardware.

Det hyllade God of War Ragnarök gick lottlöst från galan. Gissningsvis för att många av de som röstat inte hunnit spela det än - det är bara två veckor sen det släpptes. En nackdel med tidiga årets spel-galor, måhända.

Den fullständiga listan över vinnare och nominerade hittar ni nedan, eller här.