Vad sägs om ett AAA-spel i survival/horror-genren i Alien-universumet? Jo tack, många som lirat Alien Isolation har nog fått blodad tand och skulle inte säga nej till ytterligare spel i samma stuk. Nu kommer Insider-gaming, med den kända läckaren Tom Henderson i spetsen, med info om att något sådant faktiskt kan vara på gång.

De säger sig ha fått ta del av dokument och information som visar att ett survival/horror-spel med AAA-budget är under utveckling under projektnamnet "Marathon". Det kretsar kring just Alien och ska komma till current gen-konsolerna. Vilka det är som utvecklar det vet de dock inte. Vi får anta att det inte handlar om det Aliens-action/skräckspel som utvecklas av Survios.

Samma källa som visade upp dokument och konceptkonst för detta spel ska även ha hävdat att ett nytt Alien Isolation-spel antingen redan är under utveckling eller håller på att "pitchas" till en utgivare. Inte heller där uppges någon utvecklare, men om det stämmer så får vi hoppas att Creative Assembly, utvecklaren av det första spelet, har hand om det. Henderson påpekar dock att detta är helt obekräftat, så ropa inte hej än.