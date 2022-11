Vi har vetat bra länge att den är på väg, men igår visade CD Projekt till sist upp sin next-gen-uppdatering av The Witcher 3, som släpps till pc och current-gen-konsolerna Playstation 5 och Xbox Series X|S den 14 december. Så... vad är egentligen nytt? Mer än det visuella, visar det sig.

Uppdateringen är kostnadsfri för alla som redan äger spelet på pc, Playstation 4 eller Xbox One.

Vad vi kan förvänta oss av next-gen-uppdatering till The Witcher 3 Netflix-Witcher-uppdrag – Det dlc som bygger på Netflix-Witcher har byggts ut till ett uppdrag, vars belöning är rustning med starka Henry Cavill-vibbar. Dandelion kan också iklä sig en outfit (OBS: frivilligt) som minner om seriens Jaskier.

Flärd eller flyt på konsolerna – Det grafiska är den tunga faktorn för många. Likt många andra current-gen-spel får vi prioritera: flärd eller flyt. Konsolspelare kan välja mellan 30 fps och ray tracing eller 60 fps. Performance-läget ska vara nära ulta på pc, hävdar CD Projekt. 4K finns förstås om man prioriterar upplösning, men här exkluderas Series S.

Grafiskt pc-lyft – Förstås potential för färre kompromisser än på konsolerna. Ray-tracing, stöd för AMD FSR 2 liksom Nvidia DLSS. Ett nytt Ultra+ har implementerats.

Texturera mera – Tveksamheter finns i FZ-forumet, men man ska ha uppdaterat karaktärsmodeller, monster och miljöer med högupplösta texturer. Rök på längre avstånd, nya väderförhållanden och 3d-modellerad kullersten i Novigrad. Dualsense-fördelar – För PS5-spelarnas vidkommande drar man nytta av Dualsense-kontrollen, vilket innebär haptisk feedback när Geralt svingar svärd och slungar signs.

Signs-hantering – Man ger spelarna som väljer att lira med kontroll möjlighet att via vänstra bumpern växla mellan signs. Möjligen mer stökigt, men man slipper att kliva in i en meny som potentiellt kastar skuggor över inlevelsen.

Snabbare laddtider – Såklart!

Fotoläge – Äntligen! Dessutom, fler kameravinklar att välja mellan

Kartfix – Kartan städas upp från alla frågetecken, då man i stället vill ära den ursprungliga intentionen: spelaren ska upptäcka allt detta på naturligt vis. Man kan dock välja att ha inställningen som den var förut, om man vill prioritera tydlighet.

Cross-progression – Dela framsteg mellan pc, Playstation och Xbox.

Nilfgaard-rustning – Närmast ökänd, men japp, nu är den också i spelet.

Även om detta är en del att ta in ska vi också ta i beaktning att CD Projekt har en hel hög The Witcher-spel i sin pipeline. En ny trilogi med en ny Witcher-saga, ett par ytterligare spel och dessutom en Unreal Engine 5-remake av det första The Witcher. Det kommer mer. Mycket mer!