Death in the Water är ett litet spel från 2019 där man som dykare slåss mot hajar. Nu är en uppföljare på väg, och den ser ut att fixa en hel del av den kritik som det första spelet fick. I Death in the Water 2 befinner vi oss återigen under vattenytan, men den här gången finns det betydligt mer variation i både miljöer och spelmekanik.

I början av varje dyk får man i ett lugnare tempo utforska omgivningen för att hitta skatter och annat bland ruiner, skeppsvrak och rev. I denna fas är hajar och andra varelser inte aggressiva så länge man inte kommer för nära. I nästa fas kliver dock en "Kraken" in i bilden och börjar kontrollera havsvarelserna för att få dem att attackera en. Det gäller sedan att överleva och utföra alla uppdrag för att gå vidare till nästa dyk, som är mer utmanande.

Death in the Water 2 ska släppas på Steam i januari. Nedan ser ni ett par extra videor som visar animationsarbetet med spelets "Kraken" såväl som en lite gladare del av havet.