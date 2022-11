James Gunn, känd för bland andra Guardians of the Galaxy och The Suicide Squad, är nyliven vd (tillsammans med Peter Safran) på DC Studios. Han bekräftar att DC-spel från Warner Bros. kommer vara en del av ett större universum, med filmer och tv-serier (även animerade). Det framkommer i en Twitter-konversation där Gunn svarar jakande på att spel också ingår i paketet.

Det framgår inte i vilken utsträckning, men sannolikt handlar det om lejonparten. Det är åtminstone slutsatsen man kan dra när också Warner Bros. Discovery-toppen David Zaslav talat om att "bygga en bibel för ett sammanhängade DC-universum" (via Eurogamer).

Troligt lär spelet på bilden inte ingå i "bibeln", då Suicide Squad: Kill the Justice League är en del av Arkham-universumet. Det vore ju svårt att skohorna in det i ytterligare ett universum – eller?