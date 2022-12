För några dagar sedan fick vi i CD Projekts kvartalsrapport bekräftat att remaken av det första The Witcher-spelet kommer att ha en öppen spelvärld, och nu har även en frågestund med investerarna släppts, som inkluderar lite ytterligare information om när spelet kan tänkas släppas.

Vi vet sedan tidigare att "The Witcher 4" – som utvecklas under kodnamnet Polaris – inte kommer att släppas förrän om minst tre år, och under investerarsamtalet uppger CD Projekts vd, Adam Kiciński, att remaken av det första spelet ska släppas någon gång efter Polaris.

Det ska komma efter Polaris, vilket är en konsekvens av hur vi tänker på projektet. Remaken kommer till stor del att baseras på tekniker från Polaris, så det kommer att utvecklas parallellt med Polaris, men när Polaris har lanserats kommer allt från Polaris att vara färdigställt och delvis användas i remaken.

Med andra ord kommer det att dröja ett bra tag innan vi får se nytolkningen av det första spelet. I anknytning till de två spelen ovan kommer även projektet Sirius att släppas, som är ett Witcher-spel som utvecklas av The Molasses Flood och som ska rikta in sig på en bredare publik. Kiciński vill dock inte berätta om det är tänkt att släppas innan eller efter Polaris.