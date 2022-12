Två spel skänks återigen bort hos Epic, vilket passar bra så här inför helgen om man inte har något att lira och är för skrajsen för att investera i The Callisto Protocol. Denna vecka vill Epic inte bara att vi rollspelar, utan även att vi skapar egna rollspel.

Först ut är Fort Triumph, som utvecklaren Cookiebyte Entertainment själva beskriver som ett strategispel där Xcoms turordningsbaserade strider kombineras med världsutforskandet i Heroes of Might and Magic. De proceduellt genererade kartorna bjuder på diverse uppdrag att slutföra och mellan varven får vi bygga egna städer.

Vill man verkligen kanalisera sin inre dungeon master så kan RPG in a Box vara något. Snarare än ett spel är det ett verktyg för att utveckla egna äventyr, presenterat på ett användarvänligt men likväl djupt sätt. Som grädde på moset kan man exportera sina skapelser till ett fristående format som kan spelas även om man inte äger RPG in a Box (kanske något för nästa FZ:s Spelsylt?).