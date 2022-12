"En fruktansvärd upplevelse, men på ett obehagligt bra vis", sammanfattade FZ:s Johan Lorentzon sin recension av The Callisto Protocol och delade ut en finfin fyra. Stora delar av kritikerkåren har förstås tyckt till, då detta är en av de sista högprofilerade släppen under 2022. Reaktionerna är blandade. Det kan vi slå fast via Opencritic där science fiction-skräcken just nu snittar på 75.

Snittet säger bara en del av sanningen. Trettioen betyg har delats ut, där fjorton stycken landar på motsvarande åtta eller mer. Nio av tio från PCGamesN ("Tematisk uppföljare till Dead Space som speglar och lånar idéer från senare års bästa skräckspel"). God is a Geek delar ut 8,5, och hyllar spelet för dess visuella prakt. Man kritiserar dock kameravinklar, som stundom stör.

Tretton stycken betyg landar söder om sju. Gamespot delar ut en femma, och tycker det är för mycket av ett "actionspektakel" och att det missar att utforska skräcken fullt ut. Gameinformer landar på sex av av tio, och menar att konceptet borde kommit längre sedan Dead Space (2008).

Det ska dock sägas att inget betyg är riktigt dåligt, medan det finns flertalet toppbetyg.

Då spelet släpps idag har också spelarna börjat tycka – och på Steam är det kritiskt. I skrivande stund är 21 procent av drygt 500 recensioner positiva, och varningar utfärdas: "Köp inte spelet just nu". Det är, tyvärr, det tekniska som sågas längs fotknölarna. Spelare med vass hårdvara rapporterar om framför allt en fps-katastrof, och en recensent konstaterar: "Jag är säker på att spelet är grymt när det faktiskt kan köras". Det låter som om det krävs en patch – eller flera.

Det ska tilläggas att pc-versionen (Metacritic) överlag inte får sämre betyg än konsolsyskonen.