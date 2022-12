The Callisto Protocol släpptes igår och FZ gav spelet toppbetyget fyra av fem. Det verkar dock vara blandad kritik om spelet och mycket har handlat om likheten med Dead Space. Den största kritiken har dock handlat om PC-versionen som verkar ha stora tekniska problem. Utvecklarna Striking Distance kan i alla fall redan nu visa upp sina planer för spelet.

Redan den 7:e februari kommer ett fritt DLC med New Game Plus och Hardcore Mode. Det verkar också som vi kommer få mer story-baserat material i slutet under sommaren 2023.