Svenska Josef Fares har gjort sig ett namn inom spelindustrin. Inte bara genom fantastiska spel som Brothers: A Tale of Two Sons och It Takes Two. Han har även blivit en karaktär som är känd för sina många uttalanden. Det mest populära var has ”Fuck the Oscars”-uttalandet han drog till med under The Game Awards 2017.

Fares är också god vän med Geoff Keighley så det kanske inte är jätteförvånade att han nu kommer få dela ut ett av prisen under The Game Awards 2022. Keighley själv meddelar detta över twitter.

Evenemanget kommer gå av stapeln den 9:e december 01:30 på natten. Kommer du sitta uppe och vaka?