En rykande färsk trailer för den kommande The Last of Us-serien släpptes igår. I trailern ser vi nytt material och även en del ikoniska scener från första spelet. Take on me av A-ha används också i trailern som säkerligen är en vinkning till Ellies akustiska cover från The Last of Us Part 2. Se trailern här nedan.

The Last of Us har premiär på HBO den 16:e januari 2023. I huvudrollen som Ellie ser vi Bella Ramey och Joel spelas a Pedro Pascal.