Diablo IV släpps kvällen den 5 juni, vilket i praktiken blir sjätte för vissa tidszoner. Detta enligt Twitter-profilen Lumia som inte sällan lyckats skrapa data ur Windows- och Xbox-butikerna.

Spelet ska väga in på 80 GB på Xbox, och släpps i "standard", "deluxe" och "ultimate"-varianter.

Ingenting är bekräftat, men vi vet att Blizzard ämnar släppa Diablo IV under första halvan av 2023. I november tisslades det om april, men tidigare i veckan kom nya uppgifter som i stället pekade på juni. Nu tajtas fönstret till ytterligare och besked påstås komma under The Game Awards.

Den stora spelfesten drar igång 1:30 under natten till fredag. FZ rapporterar förstås från den.