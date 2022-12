I fjol tog Bandai Namcos långkörare Tales klivet in i nästa generation i och med Tales of Arise, som sålde bra och fick fina omdömen. I kölvattnet av framgångarna gjorde Yusuke Tomiwaza, producent, det klart och tydligt att det inte fanns planer på fortsättning. Ingen expansion, ingen uppföljare. Man ville att spelet skulle vara komplett från start utan några lösa trådar dinglandes.

Men... vad är i så fall Tales of Arise Beyond the Dawn?

Det är en titel som varumärkesregistrerats tidigare idag i Europa, via Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Vad det hela handlar om är oklart. Några ledtrådar? Icke.

Vi får i stället göra det vi är experter på: spekulera. Tales of Arise Beyond the Dawn låter som en direkt uppföljare till Tales of Arise. Eller expansion. Haken är ju antydan om att vi varken ska få det ena eller andra. Man kan ju välja prequel-spåret, inte minst då titeln talar om en "gryning".

Och på tal om "dawn". Tales of Symphonia: Dawn of the New World är en mix av uppföljare och spin-off. Kanske är vi något på spåren? Hur eller hur, något är på gång. Game Awards-på gång...?