Potentiella käppar i hjulet från tillsynsmyndigheter i bland annat USA har fått Microsoft att försöka minska den påverkan som ett eventuellt uppköp av Activision skulle få på konkurrensen i spelbranschen, framför allt med koppling till Call of Duty. Efter lite mer eller mindre vaga löften har de nu erbjudit sig att skriva under avtal som binder dem till att släppa Call of Duty på Playstation i minst tio år framåt.

Spelen ska dessutom komma till Nintendos konsoler och även fortsättningsvis göras tillgängliga på Steam. Valve-chefen Gabe Newell har bekräftat att han tagit emot ett avtalsförslag gällande detta, men säger i ett uttalande till Kotaku att det inte är nödvändigt. Han menar att de inte tror på avtal som binder en partner till att släppa spel på plattformen i en avlägsen framtid.

Vidare säger han att Phil och spelteamet på Microsoft alltid har gjort vad de sagt att de ska göra, så han letar på dem. Han påpekar även att det ligger i Microsofts intresse att vara på plattformar och enheter där Call of Duty-spelarna vill vara.