Ett av årets otippade storspel heter Vampire Survivors och ser mest ut som ett mobilspel vid första anblick. Skenet kan dock bedra, för det har blivit en riktig hit. Man spelar som en av flera olika karaktärer, som mest kan beskrivas som en vandrande bullet hell-generator, och målet är att överleva så länge som möjligt mot horder av onda varelser. När man oundvikligen stupar får man spendera sitt intjänade guld på uppgraderingar för att göra en mer potent i framtida rundor.

Nu är det dags för spelet att utökas med sitt första DLC, som släpps den 15 december och kostar runt 20-lappen. Det går under namnet Legacy of the Moonspell och lägger till 8 karaktärer, 13 vapen och 6 nya musikspår. Det kommer även med spelets hittills största karta, Mt.Moonspell, som inkluderar flera olika miljöer, inklusive ett övergivet slott, snötäckta berg och en monsterinvaderad by.