Precis som Norman Reedus råkade avslöja för ett tag sedan så är en uppföljare till Death Stranding på väg. Utannonseringstrailern visades upp under Game Awards, där Hideo Kojima själv även närvarade för att presentera spelet.

Karaktären Fragile ser ut att spela en stor roll i spelet, och i trailern ser vi henne fly från någon med en bebis i famnen. Hon är även med i spelets "logotyp", så kanske är det till och med Fragile vi kommer att spela som? Å andra sidan säger hon: "It's time for you to start another journey", vilket skulle kunna vara riktat till spelaren själv eller Sam Porter Bridges. För ja, Sam är också med, men han ser något äldre ut än i det första spelet.

Trailern är hur som helst full med en traditionsenlig kavalkad av Kojima-detaljer som fansen lär granska på atomnivå under de kommande dagarna för att hitta referenser och ledtrådar till spelets handling. Vi ser bland annat en maskerad snubbe, och han har sina tarmar i en kapsel som liknar de som BB:s ligger i. Hmm …

Det är även bekräftat att skådespelerskan Elle Fanning är involverad, så den marknadsföringskampanj Kojima Productions ägnat sig åt under de senaste månaderna var alltså för Death Stranding 2 (som för övrigt ska vara en "arbetstitel").

I skrivande stund verkar det bara komma till Playstation 5 och vi har inget släppdatum.