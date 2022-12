Vi har vetat att The Last of Us Part I kommer till pc, men under nattens Game Awards fick vi veta när: 3 mars 2023. Remaken (ja, verkligen en remake, hälsar Naughty Dog) av PS3-spelet från 2013 släpptes till Playstation 5 i september, och dryga halvåret senare är det dags för pc-släpp.

Det blir mycket The Last of Us också nästa år, då HBO-serien har premiär i januari. Dessutom väntar tvåans fristående multiplayer bortom horisonten. Men när? Det har vi ingen aning om.

På tal om tvåan: The Last of Us Part II borde rimligen komma till pc också. Väl? Tack på förhand.