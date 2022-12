Det var många stora och små nyheter under The Game Awards. En lite mindre handlade o Sega och Relics kommande strategiuppföljare Company of Heroes 3. Spelet kommer till PC i slutet av februari och utvecklarna har tidigare sagt att de haft i tankarna om de även ska släppa spelet på konsol. Under The Game Awards kom det fram att spelet mycket riktigt kommer få ett konsolsläpp, men att det kommer efter PC-releasen. Här nedan är trailern.

och här är lite smaskigt gameplay.

Spelet kommer släppas till Playstation 5 och Xbox Series X/S. Datum oklart, men någon gång under året efter PC-versionen släppts.