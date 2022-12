Under The Game Awards avtäcktes en spinoff till Bayonetta-serien i Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Nyheten kom lite som en överraskning då Bayonetta 3 nyligen släpptes, men det finns faktiskt en hint till spelet i just Bayonetta 3. Spelet innehåller nämligen en gömd teaser till den kommande spinoffen.

För de som inte spelat Bayonetta 3 och vill upptäcka allt själv rekommenderar vi att sluta läsa här .

Om du vill låsa upp teasern ska du köpa boken Old Pictures Book av Rodin i hans helvetes-affär. Sen behövs det tre nycklar för att öppna boken som är gömda på spelets banor. När boken sen öppnas transporteras du in i en berättelse som väldigt mycket liknar Alice i Underlandet. Berättelsen är kort, men hintar om Cerezas resa för att rädda sin mamma i spinoffen.