I mars rapporterade vi om rykten som sade att Amazon höll på att förhandla med Sony om att få göra God of War till en tv-serie. Nu är det till slut bekräftat, och precis som ryktena menade är The Expanse-skaparna Mark Fergus och Hawk Ostby inblandade som författare och exekutiva producenter, medan seriens huvudsakliga producent, eller "showrunner", blir Rafe Judkins, som bland annat har samma roll för The Wheel of Time-serien.

Serien ska baseras på God of War från 2018, och kommer alltså att visa Kratos och sonen Atreus när de slagit sig till ro i Midgård och ger sig ut på en resa för att sprida Kratos bortgångna frus och Atreus mors aska. Alla som spelat spelet vet att det inte går helt enligt planerna, utan leder till ett ordentligt äventyr med en och annan asagud.

Inget är ännu sagt om rollistan eller när serien kan tänkas ha premiär.

Tack, THR.