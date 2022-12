Decembers Playstation Plus-spel till alla prenumeranter har redan gjorts tillgängliga, och nu är det dags för den sedvanliga omgången som enbart Extra- och Premium-prenumeranter får tillgång till. Vi får bland annat tre stycken Far Cry-titlar: Far Cry 5, Far Cry New Dawn och Far Cry Primal.

Därtill vankas det en radda Yakuza-spel såväl som de varmt rekommenderade Middle Earth: Shadow of-spelen, där man får härja runt i Mordor och tampas mot en strid ström av ärkerivaler tack vare det häftiga Nemesis-systemet.

Vill man gnugga de onda geniknölarna kan man knåpa ihop en hälsovådlig bas i Evil Genius 2, och rycker det i rollspelsnerven så är Pillars of Eternity II: Deadfire från Obsidian ett givet val. Den fullständiga listan av spel hittar ni nedan.

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Även en serie Playstation-klassiker ska läggas till: