Under Game Awards tajtades det skarpa releasefönstret för Baldur's Gate 3 till betänkligt, och man siktar på släpp i augusti 2023. Att det blir så är "hyfsat säkert", enligt Larians Swen Vincke.

Nu har vi också fått en ny early access-patch, och då passar det bra att stämma upp i sång: "Stilla natt, heliga knight..." Japp, heliga paladin är ny klass i den nionde uppdateringen till Baldur's Gate 3, och det låter onekligen i en ny Hell Panel som om det blir den sista stora innan augustisläppet.

Det är så klart rimligt att Larian vill borra ner sina huvuden och arbeta hårt på 1.0-versionen. Paladin kommer likt andra klasser med två subklasser, Oath of Devotion samt Oath of the Ancients – men här finns en twist. En Oathbreaker-riddare kliver in och erbjuder dig sin väg om du, japp, bryter dina paladin-löften. Det skulle kunna ske exempelvis genom att dräpa oskyldiga.

"Stilla natt, heliga knight..."

Patch 9 stöper också om reactions, som du reagerar med på olika skeenden. När du har chansen meddelar dig spelet numera vad du kan göra. Sist men inte Minsc: Matthew Mercer tar sig an den ikoniska rollen. En firad röstskådis med mängder av filmer, serier och spel under bältet.

Är det augusti snart?