Först The Witcher 3 och nu GTA V - ray tracing-uppdateringarna står som spön i backen, även om GTA V-diton inte är riktigt lika matig som "next gen"-uppdateringen till The Witcher 3. Hur som helst så spåras det numer strålar i Rockstars gangsterepos, vilket resulterar i mer eller mindre naturtrogna reflektioner.

Man aktiverar effekten genom att slå på Fidelity Mode PS5 eller Xbox Series X. Spelet har sedan tidigare ray traced global illumination, vilket man kan spela med i 60 fps. Vill man ha reflektionerna så är det dock 30 fps som gäller, vilket inte är ett helt enkelt val.

Rockstar har tyvärr inte sagt något angående huruvida denna effekt ska komma till pc. Nedan ser ni en jämförelse av hur spelet ser ut med och utan ray tracing-reflektioner.