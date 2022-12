Malukah har blivit känd för sina spelinspirerade låtar på youtube. Hon är unik i det att hon inte bara gör vanliga covers utan även skriver egna texter till musiken. Allt startade med hennes låt Dragonborn comes som i nuläget har över 18 miljoner visningar. Sen dess har hon gjort musik till alla möjliga spel. Bland annat en cover på The Fields of Ard Skellig från Witcher 3, något som CDPR har uppmärksammat. De tog nämligen kontakt med henne och bad henne sen spela in låten igen för att fira next-gen-uppdateringen till Witcher 3.

Låten finns nu på Witcher 3s officiella Youtube-kanal. Att få en nickning från utvecklarna själva måste nog anses som en stor fjäder i hatten för Malukah.