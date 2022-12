Klassiska Turtles-spel avnjuts bäst i soffan tillsammans med polarna, men det är ju inte alltid möjligt, och därför är co-op online alltid ett bra alternativ. Ett spel som nyligen berikats med just det är Teenage Mutant Ninja Turtles 4: Turtles in Time, som inkluderas i The Cowabunga Collection.

Funktionen kommer i den första stora uppdateringen till denna samling, som släpptes i slutet av augusti. Utöver online-läget för Turtles 4 kommer uppdateringen även med en massa annat nytt, inklusive fler tips i strategiguiderna, anpassningsbar knapp-layout, nya filter för Gameboy-spelen och mycket mer. Det fullständiga uppdateringsinnehållet hittar ni här.

Co-op online kommer dessutom att läggas till i TMNT 3: The Manhattan Project i en framtida uppdatering.