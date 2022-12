The Gecko Gods blandar grafik som för tankarna till Breath of the Wild med möjligheten att spela som en geckoödla. Det leder till en del intressanta inslag, inklusive förmågan att klättra på i princip alla ytor, såsom väggar och tak, och att mumsa insekter.

Fokus ligger på utforskande och pusslande, medan strider spelar en betydligt mindre roll. Man får dessutom inte bara ränna runt på land, utan kan även ratta en segelbåt mellan de soldränkta öarna. Pusslen tycks bland annat inkludera att knuffa runt stora bollar, rikta om speglar för att rikta solskenet dit man vill och aktivera runor på väggar.

Spelet är sedan tidigare utannonserat till pc, och nyligen meddelade utvecklaren

Louis Waloschek och utgivaren Super Rare Originals att det även kommer till Nintendo Switch. Släppet sker någon gång under 2023.