Capcom har släppt flera remakes av äldre Resident Evil-spel, till spelarnas stora förtjusning. Ett spel i serien som inte fått denna behandling är dock Code Veronica, så en grupp fans beslutade sig för att ta saken i egna händer och snickra ihop en remake.

En demo för remaken släpptes faktiskt i mitten av året, och det fullständiga spelet var tänkt att bli tillgängligt helt gratis inom kort. Nu har dock Capcom plötsligt klivit in och stängt ner projektet. Remakens webbplats är rensad på material och bär nu bara texten: "capcom has decided to cancel the project".

På remakens Discord (som även den tycks vara nedtagen nu), skrev de att Capcom kontaktat dem och sagt att de inte får fortsätta, och enligt utvecklarna gjordes det "av ren ondska, eftersom det inte finns några tecken på att de själva ska göra en officiell remake av Code: Veronica". De avfärdar även att projektet stängdes ner eftersom de tagit emot donationer, och säger att det endast handlar om att de använt Capcoms karaktärer och namnet Resident Evil.

Blir det någon officiell remake, då? Det vet vi inte, och det senaste beskedet från Capcom är: "kanske".