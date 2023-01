Dishonored-utvecklaren Arkane Studios vampyrspel Redfall var tänkt att släppas under 2022, men sköts tillsammans med Bethesdas Starfield upp till ett okänt datum 2023. Vi vet att båda spelen planeras att släppas under första halvan av 2023, och för ett par månader sedan sa Xbox Game Studios-chefen Matt Booty att Starfield skulle komma efter Redfall.

Nu susar det dock i ryktesbuskarna, och det som sägs är att Redfall har försenats internt med runt sex veckor. Enligt läckaren Okami Games siktade de tidigare på ett släpp i mars, medan det nu istället ska vara tidigt i maj som gäller.

Då är frågan vad som händer med Starfield. Planerar de fortfarande att släppa det under den första halvan av året och efter Redfall? Mycket möjligt, med tanke på att ett Starfield-släpp i slutet av juni skulle innebära ett mellanrum på två månader, vilket borde räcka för att inte påverka försäljningen av endera spel.

Att Starfield ska släppas efter Redfall lär heller inte vara något som är hugget i sten, och att de båda titlarna byter plats på schemat ska nog inte ses som en omöjlighet. Frågan är dock om Bethesda är särskilt sugna på att släppa Starfield nära The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Breath of the Wild 2), som kommer 12 maj 2023.