Nu är det bara några veckor kvar, och många av oss längtar med spänning på premiären för The Last of Us-serien på HBO den 16 januari. Neil Druckmann från Naughty Dog har en central roll även i tv-serien, och det verkar som att han fått lite mersmak från produktionen.

I en intervju med The New Yorker berättar han lite om resan från spel till serie och att hans upplevelse med Uncharted bland annat ledde till att han under rättighetsförhandlingarna om The Last of Us såg till att specifika delar av handlingen i spelet även måste finnas med i tv-serien.

I slutet av intervjun säger Druckmann även att hans nästa projekt är ett spel som är "strukturerat mer som en tv-serie" än något annat Naughty Dog gjort tidigare.

Risken för att detta uttalande skulle misstolkas var givetvis hög, och på Twitter påpekar han att det han syftar på är att utvecklingen kretsar kring samarbete mer än någonsin tidigare, och alltså inte om hur själva spelet är uppbyggt. Detta yttrar sig bland annat i att manuset inte kommer att skrivas av bara Druckmann, utan av ett helt författarteam.

Vad det är för spel har vi inte fått reda på än, men vi vet att Sony samarbetar med Naughty Dog med att upprätta ett team för ett AAA-spel med ett "älskat varumärke", och spekulationerna har inkluderat allt från Uncharted och The Last of Us till Jak and Daxter.