Det var tänkt att de båda Lara Croft-spelen Lara Croft and the Guardian of Light och Temple of Osiris till slut skulle släppas på Nintendo Switch i år, men så blir inte fallet. Via Twitter har Feral Interactive, som har hand om portningen, meddelat att de missar målet och att spelen istället kommer att släppas någon gång nästa år.

Istället för att vara klassiska Tomb Raider-äventyr har de båda spelen isometriska kameravinklar och stöd för co-op. Spelmekaniskt är tempot högt och fokusen på action stor. Men det är ju Lara Croft det handlar om, så givetvis finns det även en del pussel att lösa. Spelen fick över lag ett riktigt bra mottagande när det begav sig.