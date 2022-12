Fumito Ueda är hjärnan bakom fantastiska spel som Ico och Shadow of the Colossus, och det sista vi fick från honom var vattendelaren The Last Guardian. Sonys Team Ico-studio existerar som ni kanske vet inte längre, utan Ueda lämnade Sony för att grunda Gendesign, som i slutänden färdigställde den problemkantade utvecklingen av The Last Guardian.

Sedan dess har vi fått hålla till godo med ett par teaser-bilder från vad som kan vara hans nästa spel och nyheten att Epic Games kommer att agera utgivare till legendarens nästa spel.

Nästa år ska han dock äntligen lyfta på locket och visa vad han och hans team sysslat med, enligt en artikel i japanska Famitsu, där de frågat olika japanska spelutvecklare om vad som komma skall under 2023. Där säger han att de jobbar hårt äntligen kunna utannonsera något.