Cult of the Lamb blev en riktig dunderhit när det släpptes i slutet av sommaren och krängdes i över en miljon exemplar under sin första vecka på marknaden. André drämde till med en 4:a i betyg i FZ:s recension och omdömena har över lag varit väldigt positiva.

Arbetet med spelet fortsätter dock för utvecklaren Massive Monster, och i ett inlägg berättar de att en stor innehållsuppdatering är på väg. Utöver sedvanliga fixar och förbättringar säger de att den ska tillföra mer djup till spelet, och fokus kommer att ligga på strider och dungeons.

Exakt vad som kommer att läggas till och fördjupas har de inte listat, men en av nyheterna blir att varje vapentyp kommer att få en ny tung attack, som man praktiskt nog bränner av genom att hålla in attackknappen. Svärdet får till exempel en attack där man drämmer vapnet i backen för att knuffa tillbaka många fiender; yxan får en avståndsattack; och dolkarna en serie dolkar som faller från himlen i en rät linje.

Mycket mer utlovas, och de säger att uppdateringen ska inkludera de mest efterfrågade fixarna från spelarna. Vi vet dock inte när uppdateringen kommer.