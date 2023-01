The Astronauts är studion bakom det lågmälda och väldigt uppskattade äventyrsspelet The Vanishing of Ethan Carter, men deras kommande spel Witchfire är något helt annat. Det vankas fortfarande riktigt läckra miljöer, men denna gång är det snabb fps-action i samma anda som Doom som gäller. Detta får vi se prov på i den nya trailer som de släppte under gårdagens Nvidia-event, som bland annat meddelar att spelet ska stödja uppskalningstekniken DLSS 3.0.

Spelet var tänkt att släppas i early access under 2022, men detta sköts upp till "tidigt 2023", bland annat eftersom de beslutat sig för att inte låta spelets strider utspela sig i slutna arenor man inte kan gå vidare från innan man besegrat alla fiender, utan istället öppna upp banorna och låta en gå vidare eller göra reträtt om man vill.

Early access-släpp inom en inte allför avlägsen framid på pc alltså, och det färdiga spelet är sedan tänkt att släppas även på konsol.