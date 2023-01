I mitten av månaden har tv-serien The Last of Us premiär, och spelseriens skapare Neil Druckmann är ute på intervjuturné för att smiska upp intresset. I en lång och läsvärd Wall Street Journal-artikel pratar såväl Druckmann som ett par av skådespelarna och medskaparen Craig Mazin (som gjorde den förträffliga Chernobyl).

Givetvis kommer frågan om ett The Last of Us Part 3-spel upp på bordet. Druckman ger (förstås) inget klart besked, men han gör en lovande antydan:

Jag tror att det finns mer att berätta.

Mazin berättar att man valde just The Last of Us att göra tv-serie på för att det har den bästa storyn i ett spel någonsin. Och genom att välja det som utgångspunkt kan man bryta "the video game curse", alltså att det gjorts en hel del skräp genom åren.

Sättet att bryta spelförbannelsen på är att använda den bästa spelberättelsen någonsin - och inte med liten utan med stor marginal. Så jag fuskade.

The Last of Us-serien släpps på HBO Max den 16 januari. Men redan den 12 januari visas första avsnittet på bio i Stockholm, och du kan vinna inträde för dig och en kompis till det i FZ:s tävling.