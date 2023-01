Det tisslades och det tasslades, men till slut utannonserades remaken av Silent Hill 2 äntligen i oktober. Som det ryktats om visade det sig mycket riktigt vara Bloober Team som står för utvecklingen. Det var dock ingen självklarhet, och i en intervju med Dreadxp säger deras marknadsföringschef, Anna Jasińska, att det fanns viss konkurrens.

Hon säger att Konami under 2019 bjöd in dem att ta fram ett koncept för hur de skulle göra en remake av Silent Hill 2, och sedan presentera denna vision för Konami under spelmässan Tokyo Game Show. Många andra utvecklare ska också ha försökt knipa äran, men i slutänden ska Konami ha "sett deras engagemang och passion för skräck".

Hon säger även att pressen nu är stor att verkligen leverera, eftersom det rör sig om ett av de mest älskade psykologiska skräckspelen i historien. De kommer dock att hålla sig originalet troget och se till att de hamnar i rampljuset under många år framöver.