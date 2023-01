CES-mässan fortsätter att spotta ur sig spelrelaterade nyheter, och en av dem går under namnet ROG Raikiri Pro. Det är en Xbox-kontroll från Asus, och den funktion som står ut mest hos den är förmodligen den lilla OLED-skärm den bestyckats med. Den sitter i kontrollens överkant och kan bland annat användas för att visa animationer, bilder och indikatorer för till exempel tystad mikrofon eller vilken profil man använder.

Utöver alla vanliga knappar finns det även två extra på baksidan som man kan ställa in ytterligare kommandon på eller använda för att byta känslighetsgrad hos analogspakarna. Vidare kan avtryckarknapparna antingen ställas in för att tryckas i botten eller stanna betydligt högre upp, och på pc kan man använda Armoury Crate-mjukvaran för att ställa in egna dödzoner, ljusfärger och annat.

Kontrollen innehåller även en ESS-DAC för att leverera bättre ljud till inkopplade hörlurar. För att ansluta kontrollen till sin pc, Xbox eller mobil kan man välja mellan USB-C, Bluetooth eller 2,4 GHz-anslutning.

En basmodell under namnet ROG Raikiri, som verkar sakna bland annat OLED-skärmen, ska släppas "snart", medan Pro-modellen blir tillgänglig vid ett senare tillfälle. Mer info om bas- och Pro-modellerna.