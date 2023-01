Den 16 januari bär det av till en svampinfekterad apokalyps i HBO:s The Last of Us-serie, såvida man inte blir en av tio lyckliga vinnare i vår The Last of Us-tävling. Där kan man vinna biljetter till en tidig premiär av det första avsnittet, så se till att delta.

Vi andra får gott vänta till pöbelpremiären, och för att underlätta (eller försvåra) väntan har HBO släppt en kort bakom kulisserna-video. Pedro Pascal, som spelar Joel, berättar lite om hur hans karaktär har formats av tidigare upplevelser i livet, medan Bella Ramsey som bekant uppmanades att inte spela spelet, men trots det har titta på en del gameplay.

Craig Mazin (Chernobyl) har medförfattat serien tillsammans med Naughty Dogs Neil Druckmann, och säger att man måste vara smart med hur man gör ändringar när man gör ett spel till en tv-serie. Han menar att de berättar "mer av handlingen som sker emellan", så vi kan nog vänta oss att få veta lite mer om The Last of Us-världen än i spelet.