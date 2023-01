Så var det återigen dags att spela grymma spel väldigt snabbt. Awesome Games Done Quick är igång sedan i går och kommer att pågå fram till söndag, 15 januari. Tyvärr är evenemanget återigen helt online, och det fullständiga schemat för alla speedruns hittar ni här. Pengarna som samlas in kommer att skänkas till stiftelsen Prevent Cancer Foundation.

På schemat hittar vi klassiker som Castlevania: Symphony of the Night, Bioshock och Final Fantasy VII, men även lite nyare titlar, som Resident Evil Village: Shadow of Rose, Stray och Powerwash Simulator.

Samtidigt nås vi av nyheten att grundaren till evenemanget, Mike Uyama, kommer att kliva åt sidan för att fokusera på sin hälsa och att göra andra saker. Uyama anordnade den första Classic Games Done Quick i sin mammas källare för 13 år sedan.