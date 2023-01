Rebooten av The Settlers går numer under namnet The Settlers: New Allies och ska efter flera förseningar till slut släppas den 17 februari. Det datumet gäller bara för pc, men spelet är även under utveckling till Playstation, Switch, Xbox och streamingtjänsten Luna.

De som vill hänga på låset får alltså lov att lira det på pc, och via spelets sida på Epic Games Stor vet vi nu vad som kommer att krävas av burken. Och inte är det särskilt mycket, för de rekommenderade kraven vill bara ha ett GTX 970 eller att RX470 på grafikkortsfronten, medan det räcker med en processor av typen i7-6700 eller Ryzen 1600.

Minimum

Operativsystem: Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i3-6100 | Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Grafikkort: GTX 950 | Radeon 550

Rekommenderat