Svulstiga actionäventyr är spelen man i dagsläget förknippar Playstation Studios-spelen med. Exempelvis: God of War, The Last of Us, Spider-Man och Ghost of Tsushima. Rena shooters har det på senare tid varit magrare med – i alla fall om vi räknar de exklusiva släppen. Blickar vi längre bakåt hittar vi däremot spelserier som Guerrillas Killzone och Insomniacs Resistance.

Det har emellertid viskats om att Sony har en shooter i görningen, och av ett läckt klipp av döma är det skjutande i tredjeperson som gäller. Via Twitter serveras vi ett kort (fem sekunder), lågupplöst klipp som ska visa ett actionspel. Så mycket action består inte klippet av. Vad vi får är en stilla promenad och en bakgrund som pryds av ett gigantiskt sci-fi-monster med tentakler.

Spelet kallas dock "sci-fi-rollspel", men sannolikt är det en rad genrer som kolliderar. Vapnet som den förmodade hjälten håller ett fast grepp om ger nämligen shooter-vibbar. Om vi översätter tweeten kan vi läsa om hur folk skämtsamt döper spelet till "Gears of Effect".

Här är en tidig läcka från ett förstapartsspel från Sony. Ett sci-fi-rollspel förmodligen gjort i Unreal Engine 5. Studion är Xdev och fler läckor är att vänta i år. Folk kallar spelet för "Gears of Effect".

Det icke-namngivna spelet sägs alltså göras i Unreal Engine 5 av brittiska Playstation-studion Xdev tillsammans med en annan okänd studio. Den flitiga läckage-maskinen Dusk Golem, som haft rätt många gånger förut, påstår att han sett "mycket mer av spelet" och att builden är gammal.

Spelet ska i nuläget ha röster, musik och vara mer "finjusterat" än vad klippet ger sken av.