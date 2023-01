Sons of the Forest ser ut att bli en riktigt trevlig uppföljare till överlevnadsspelet The Forest, men har tyvärr skjutits upp ett flertal gånger. 23 februari är datumet som gäller nu, och IGN har fått sig en förhandstitt på skogen och dess söner.

I den får vi bland annat veta att vi har en datorstyrd följeslagare vid namn Kelvin, som verkar ha drabbats av en huvudskada och därför inte kan prata och är väldigt benägen att lyda de kommandon han får, såsom att hugga träd och ta med sig stockarna tillbaka till lägret.

Det finns även andra följeslagare att rekrytera i spelet, inklusive den flerarmade och flerbenta damen Virginia, som vi sett i tidigare trailers. Hennes personlighet skiljer sig från Kelvins, och utvecklarna liknar henne vid en självständig katt, medan Kelvin snarare är en lydig hund. Man måste dock se till att behandla sina följeslagare väl, annars blir de mindre produktiva. De har trots allt behov och kommer till exempel att sätta sig ner om de blir trötta och leta reda på något att dricka om de blir törstiga.

Även fienderna bygger vidare på föregångarens intressanta AI, och fiender rusar inte nödvändigtvis fram för att attackera så fort de får syn på en. Vissa kanske bara observerar vad man gör, fokuserar på att rädda en sårad kamrat eller väljer att attackera ens läger när man vänt ryggen till. Olika grupper kan dessutom drabba samman med varandra.

Byggandet är i sin tur betydligt friare den här gången, vilket vi ser prov på i slutet av videon. Lägg därtill att spelet har dynamiska årstider så ser det ut att bli en upplevelse utöver det vanliga.